Удар по Полтавщині. Попередньо, Росія випустила дві балістичні ракети – фото

У Кременчуцькому районі Полтавської області триває ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін і показав фото.

За попередніми даними, росіяни вдарили двома балістичними ракетами.

Інформація про жертв та постраждалих станом на зараз відсутня. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.

  • Також ввечері 27 січня росіяни атакували дронами: у Запоріжжі є "прильот" по одному з об'єктів. У Дніпропетровській області сили ППО збили один "шахед".

Читайте також: На розбір завалів після атаки РФ на Нью-Йорк пішло майже два тижні. Загинули родина і сусіди

війнапожежаобстрілполтавакременчукракетний удар