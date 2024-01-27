Удар по Полтавщині. Попередньо, Росія випустила дві балістичні ракети – фото

Під час ракетної атаки ввечері 27 січня вибухи також були у Харкові

У Кременчуцькому районі Полтавської області триває ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін і показав фото.

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За попередніми даними, росіяни вдарили двома балістичними ракетами.

Інформація про жертв та постраждалих станом на зараз відсутня. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.

Також ввечері 27 січня росіяни атакували дронами: у Запоріжжі є "прильот" по одному з об'єктів. У Дніпропетровській області сили ППО збили один "шахед".

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