Росія атакувала дронами Запоріжжя. Є збиті, але й уражено об’єкт інфраструктури
Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 27 січня Росія атакувала дронами Запоріжжя. Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив про пошкодження об’єкта інфраструктури.

Він зазначив, що по ворожих безпілотниках працювали сили протиповітряної оборони, і, за попередніми даними, є збиті дрони.

Однак ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури, на місці працюють фахівці ДСНС.

  • Також ввечері 27 січня Росія запустила по Україні ракети: вибухи гриміли у Харкові і Полтаві. Відомо про "прильот" у Кременчуцькому районі.

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