Росія атакувала дронами Запоріжжя. Є збиті, але й уражено об’єкт інфраструктури

Суботнього вечора окупанти запустили по Україні і дрони, і ракети

Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 27 січня Росія атакувала дронами Запоріжжя. Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив про пошкодження об’єкта інфраструктури.

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Він зазначив, що по ворожих безпілотниках працювали сили протиповітряної оборони, і, за попередніми даними, є збиті дрони.

Однак ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури, на місці працюють фахівці ДСНС.

Також ввечері 27 січня Росія запустила по Україні ракети: вибухи гриміли у Харкові і Полтаві. Відомо про "прильот" у Кременчуцькому районі.

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