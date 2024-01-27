Россия атаковала дронами Запорожье. Есть сбитые, но и поражен объект инфраструктуры

Субботним вечером оккупанты запустили по Украине и дроны, и ракеты

Фото: Запорожская ОВА

Вечером 27 января Россия атаковала дронами Запорожье. Глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщил о повреждении объекта инфраструктуры.

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Он отметил, что по вражеским беспилотникам работали силы противовоздушной обороны, и, по предварительным данным, есть сбитые дроны.

Однако поражение потерпел один из объектов инфраструктуры, на месте работают специалисты ГСЧС.

Также вечером 27 января Россия запустила по Украине ракеты: взрывы гремели в Харькове и Полтаве. Известно о "прилете" в Кременчугском районе.

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