На розбір завалів після атаки РФ на Нью-Йорк пішло майже два тижні. Загинули родина і сусіди

15 січня окупанти завдали по населеному пункту чотири авіаудари з використанням КАБ-500

У суботу, 27 січня, у Нью-Йорку Донецької області завершився розбір завалів багатоповерхового житлового будинку, по якому армія РФ 15 січня завдала чотири авіаудари з використанням КАБ-500. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Рятувальники дістали з-під завалів тіла п’ятьох місцевих мешканців. Загиблими виявились родина: батько та матір 85 і 86 років, їхній син 54 років, а також двоє сусідів 69 й 73 років.

Правоохоронці нагадали, що 15 січня о 18:00 Росія вдарила по будинках у Нью-Йорку. Тоді осколкові поранення отримала 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на вулиці. Також тілесні ушкодження зазнали чоловіки 66 та 68 років. Одного з них уламки ворожого снаряду дістали у власній оселі, а другий намагався пересидіти обстріл у підвалі.

Фото – Вадим Філашкін