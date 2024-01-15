Росіяни вдарили авіабомбами й ракетою по Нью-Йорку на Донеччині – люди під завалами: фото

Фото: Вадим Філашкін

Російські загарбники завдали ударів по Нью-Йорку Донецької області, попередньо, поранено трьох людей, п'ятеро перебувають під завалами. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби й поцілили ракетою у триповерховий будинок – там обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди, написав посадовець.

На місці працюють представники влади, рятувальники та поліціянти – вирішується питання щодо розбору завалів, зазначив Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

12 січня загарбники вдарили авіабомбою по житловій забудові в Авдіївці, загинула одна людина. Також окупанти завдали ударів "Градами" по Нью-Йорку.

15 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, відбито 25 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

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