Росіяни вдарили авіабомбою по Авдіївці – є загиблий, також били "Градами" по Нью-Йорку

Фото: Вадим Філашкін

Росіяни вдарили авіабомбою по житловій забудові в Авдіївці, загинула одна людина. Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його даними, окупанти скинули на Авдіївку керовану авіабомбу близько 13:00, загарбники поцілили в житлову забудову та вбили 28-річного чоловіка.

Окрім цього, росіяни з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Нью-Йорк в Донецькій області, обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок та три багатоповерхівки, зазначив Філашкін.

"Ми продовжуємо евакуацію жителів прифронтових міст, і я прошу всіх скористатися цією можливістю — збережіть життя собі та своїм близьким!" – закликав посадовець.

8 січня речник Сил оборони Таврійського напрямку заявив, що на Авдіївському напрямку протягом минулої доби знизилася кількість атак з боку російських загарбників і поменшало артилерійських обстрілів, що може бути зумовлено похолоданням.

12 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 27 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Командувач Сухопутних військ заявив, що наступ російських окупантів зазнає невдачі, вони не досягли своїх цілей, поставлених в останні місяці.

Читайте також: Росіяни з артилерії вдарили по Херсону: вбили двох людей – відео, фото