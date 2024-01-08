Авдіївка. Майже вдвічі зменшилась кількість артобстрілів і штурмів росіян – ЗСУ

Російські окупанти (Фото: росЗМІ)

На Авдіївському напрямку протягом минулої доби знизилась кількість атак з боку російських загарбників і поменшало артилерійських обстрілів, що може бути зумовлено похолоданням. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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За його словами, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку і залишаються активними на цьому напрямку, проте дещо зменшилась кількість артилерійських обстрілів – з більше ніж 1000 протягом 6 січня до 617 минулої доби, 7 січня.

"Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному об’ємі можуть працювати безпілотники. До того ж, порівнюючи з тією погодою, що була, стало досить холодно <…> Також зменшилась кількість штурмів. Якщо раніше було 50-60 за добу, то зараз вони здійснили загалом 25", – сказав Штупун.

Утім, за його словами, росіяни продовжують завдавати ударів авіаційними бомбами – за добу зафіксовано 31 випадок.

Штупун розповів, що вчора близько 10 загарбників здалися у полон, як і протягом попередньої доби. Загалом за місяць таких випадків зафіксовано майже 100. На тлі похолодання у ЗСУ прогнозують, що їх буде "набагато більше, тому що досить важко утриматись в полі з тим екіпіруванням, яке є у більшості російських військовослужбовців".

Він повідомив, що в районі Авдіївки, Сєверного і Тоненького Сили оборони сьогодні вже відбили три російські атаки, ще 14 – біля Первомайського і Невельського.

3 січня Штупун повідомляв, що на Таврійському напрямку поменшало піхотних атак з боку армії РФ, проте окупанти активно вкривають вогнем позиції українських захисників.

4 січня Штупун попередив, що російські окупанти збільшили кількість снайперських пар - воїнам ЗСУ слід бути уважними.

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