ЗСУ попереджають: Воїнам слід бути уважними, побільшало снайперів росіян вздовж лінії фронту

Штупун заявив, що на Таврійському напрямку фіксуються підготовлені кадрові частини росіян

Російський снайпер (Фото: ресурс окупантів)

На Таврійському напрямку російські окупанти збільшили кількість снайперських пар. Про це повідомив речник Сил оборони сектора Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, бойових зіткнень у зоні його відповідальності побільшало вдвічі — за добу було близько 1000 обстрілів та багато авіаційних ударів.

Військові фіксують самовільну втечу росіян з позицій, в одному випадку з окопу пішли понад 30 осіб, їх намагаються зловити.

"Нашим воїнам слід бути уважними, ворог збільшує кількість снайперських пар уздовж лінії фронту", — сказав Штупун.

Він зазначив, що за минулу добу армія РФ втратила 423 особи та 72 одиниці техніки.

"В останній місяць ворог збільшив кількість наступів. Постійно проводять ротації або заводять свіжу силу, оскільки втрати у них величезні, зокрема в піхоті. Фіксуємо підготовлені кадрові частини, мотострілецькі полки та бригади, а також карних злочинців зі "Шторм-Z", — резюмував речник ЗСУ.

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

ЗСУ: Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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