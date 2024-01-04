ВСУ предупреждают: Воинам следует быть внимательными, много снайперов России вдоль фронта

Российский снайпер (Фото: ресурс оккупантов)

На Таврийском направлении российские оккупанты увеличили количество снайперских пар. Об этом сообщил спикер Сил обороны сектора Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

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По его словам, боевых столкновений в зоне его ответственности стало больше в два раза — за сутки было около 1000 обстрелов и много авиационных ударов.

Военные фиксируют самовольное бегство россиян с позиций, в одном случае из окопа ушли более 30 человек, их пытаются поймать.

"Нашим воинам следует быть внимательными, враг увеличивает количество снайперских пар вдоль линии фронта", — сказал Штупун.

Он отметил, что за минувшие сутки армия РФ потеряла 423 человека и 72 единицы техники.

"В последний месяц враг увеличил количество наступлений. Постоянно проводят ротации или заводят свежую силу, так как потери у них огромные, в частности в пехоте. Фиксируем подготовленные кадровые части, мотострелковые полки и бригады, а также уголовников из "Шторм-Z", — резюмировал спикер ВСУ.

Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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