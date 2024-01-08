Авдеевка. Почти вдвое уменьшилось количество артобстрелов и штурмов россиян – ВСУ

Российские оккупанты (Фото: росСМИ)

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки снизилось количество атак со стороны российских захватчиков и стало меньше артиллерийских обстрелов, что может быть обусловлено похолоданием. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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По его словам, россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку и остаются активными на этом направлении, однако несколько уменьшилось количество артиллерийских обстрелов – с более чем 1000 в течение 6 января до 617 за прошедшие сутки, 7 января.

"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. Кроме того, по сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно <…> Также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 за сутки, то сейчас они провели всего 25", – сказал Штупун.

При этом, по его словам, россияне продолжают наносить удары авиационными бомбами – за сутки зафиксирован 31 случай.

Штупун рассказал, что вчера около 10 захватчиков сдались в плен, как и в течение предыдущих суток. Всего за месяц таких случаев зафиксировано приблизительно 100. На фоне похолодания в ВСУ прогнозируют, что их будет "намного больше, потому что достаточно трудно удержаться в поле с той экипировкой, которая есть у большинства российских военнослужащих".

Он сообщил, что в районе Авдеевки, Северного и Тоненького Силы обороны сегодня уже отбили три российских атаки, еще 14 – возле Первомайского и Невельского.

3 января Штупун сообщал, что на Таврическом направлении стало меньше пехотных атак со стороны армии РФ, однако оккупанты активно покрывают огнем позиции украинских защитников.

4 января Штупун предупредил, что российские оккупанты увеличили количество снайперских пар – воинам ВСУ следует быть внимательными.

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