Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, найсерйозніші штурми біля Авдіївки — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень за добу була зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Українська БМП (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 64 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки у районі Синьківки.

Біля Кремінної українські воїни відбили шість штурмів у районах Макіївки та Тернів.

Під Бахмутом провалилась атака ворога поблизу Кліщіївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 27 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також невдалими були 13 штурмів у районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області було відбито три атаки у районі Вербового.

Українські підрозділи і далі розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, ЗСУ відбили три атаки у Кринках.

Авіація завдала ударів по двох районах зосередження особового складу РФ. Ракетники вразили два райони зосередження загарбників, пункт управління та склад боєприпасів.

4 січня представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їх мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умеров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.

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