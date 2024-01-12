Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, найсерйозніші штурми біля Авдіївки — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 64 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки у районі Синьківки.
Біля Кремінної українські воїни відбили шість штурмів у районах Макіївки та Тернів.
Під Бахмутом провалилась атака ворога поблизу Кліщіївки.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 27 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.
Також невдалими були 13 штурмів у районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.
У Запорізькій області було відбито три атаки у районі Вербового.
Українські підрозділи і далі розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, ЗСУ відбили три атаки у Кринках.
Авіація завдала ударів по двох районах зосередження особового складу РФ. Ракетники вразили два райони зосередження загарбників, пункт управління та склад боєприпасів.
- 4 січня представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їх мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.
- Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".
- 9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умеров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.
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