Генштаб: РФ наступает от Купянска до Крынок, самые серьезные штурмы возле Авдеевки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений за сутки было зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито две атаки в районе Синьковки.

Около Кременной украинские воины отбили шесть штурмов в районах Макеевки и Тернов.

Под Бахмутом провалилась атака врага вблизи Клещеевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также неудачными были 13 штурмов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.

В Запорожской области отбиты три атаки в районе Вербового.

Украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, ВСУ отбили три атаки в Крынках.

Авиация нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава РФ. Ракетчики поразили два района сосредоточения захватчиков, пункт управления и склад боеприпасов.

4 января представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

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