Генштаб: РФ наступает от Купянска до Крынок, самые серьезные штурмы возле Авдеевки — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито две атаки в районе Синьковки.
Около Кременной украинские воины отбили шесть штурмов в районах Макеевки и Тернов.
Под Бахмутом провалилась атака врага вблизи Клещеевки.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.
Также неудачными были 13 штурмов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.
В Запорожской области отбиты три атаки в районе Вербового.
Украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, ВСУ отбили три атаки в Крынках.
Авиация нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава РФ. Ракетчики поразили два района сосредоточения захватчиков, пункт управления и склад боеприпасов.
- 4 января представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
- Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".
- 9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.
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