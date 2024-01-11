Куп'янськ. Бувало до 20 штурмів: 300 окупантів та до 20 одиниць техніки в одній атаці – ОВА

Голова Харківської обладміністрації повідомив про великі штурмові дії, які ведуть росіяни на напрямку

Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку окупанти проводять великі штурмові дії та мають великі угруповання військ. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю LIGA.net.

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Він зазначив, що росіяни мають великі угруповання військ на напрямку, а в активні тижні штурмових дій українські захисники відбивали від 15 до 20 російських атак.

У одній атаці загарбників беруть участь приблизно від 10 до 20 одиниць бронетехніки (танки, бронетранспортери) та близько 300 окупантів, пояснив посадовець.

"Тобто це великі штурмові дії. І якщо ми помножимо на кількість таких штурмових атак, то ми звичайно і визначимо ту кількість військ, яку знищують наші воїни фактично, ведучи бойові дії на Куп'янському напрямку", – підсумував Синєгубов.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Речник Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

Синєгубов заявив, що окупанти хочуть захопити Куп'янськ-Вузловий для перекидання військ на Донбас.

9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області.

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