Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров впродовж кількох днів працювали у смузі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Наразі лінія фронту залишається активною, повідомив головком ЗСУ.

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Залужний заявив, що російські окупанти намагаються наступати на усіх напрямках, однак українські військові відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці.

Він відзвітував про продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.

За його словами, під час візиту було визначено послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної ситуації, спроможностей, а також ухвалено рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів.

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9 січня Залужний, Шаптала та Умєров відвідали позиції ЗСУ під Куп'янськом, під час якого командувач ОСУВ Олександр Сирський ознайомив військових та міністра із ситуацією довкола Куп'янська.

Фото: Deep state

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

8 січня Сирський заявив, що Росія намагається заблокувати Куп'янськ із жовтня 2023 року, але Сили оборони знищують наступальний потенціал окупантів.

9 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що біля Синьківки на Куп'янському напрямку за добу сталося п'ять боєзіткнень.

10 січня у зведенні Генерального штабу повідомили, що Росія знову наступає по всьому фронту, найжорстокіші бої біля Авдіївки та Мар'їнки.

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