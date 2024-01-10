"Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках". Відео Залужного з поїздки на схід
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров впродовж кількох днів працювали у смузі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Наразі лінія фронту залишається активною, повідомив головком ЗСУ.
Залужний заявив, що російські окупанти намагаються наступати на усіх напрямках, однак українські військові відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці.
Він відзвітував про продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.
За його словами, під час візиту було визначено послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної ситуації, спроможностей, а також ухвалено рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів.
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9 січня Залужний, Шаптала та Умєров відвідали позиції ЗСУ під Куп'янськом, під час якого командувач ОСУВ Олександр Сирський ознайомив військових та міністра із ситуацією довкола Куп'янська.
- На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.
- 8 січня Сирський заявив, що Росія намагається заблокувати Куп'янськ із жовтня 2023 року, але Сили оборони знищують наступальний потенціал окупантів.
- 9 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що біля Синьківки на Куп'янському напрямку за добу сталося п'ять боєзіткнень.
- 10 січня у зведенні Генерального штабу повідомили, що Росія знову наступає по всьому фронту, найжорстокіші бої біля Авдіївки та Мар'їнки.
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