Генштаб: РФ знову наступає по всьому фронту, найжорстокіші бої біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

Найбільшу кількість бойових зіткнень на фронті зафіксовано в районах Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 77 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито вісім атак у районах Синьківки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили п'ять штурмів у районах Тернів та Веселого.

Під Бахмутом провальними були три атаки біля Кліщіївки та Андріївки.

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 24 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також ЗСУ відбили 15 штурмів у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою, на Времівському виступі провальною була атака в районі Старомайорського.

На Запоріжжі відбито дві атаки в районі Вербового.

На Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, було дев'ять безуспішних спроб "зрізати" позиції ЗСУ у Кринках.

Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники вразили район зосередження армії РФ та два артилерійські засоби.

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

Росія почала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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