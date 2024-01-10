Генштаб: РФ снова атакует по всему фронту, самые жестокие бои у Авдеевки-Марьинки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений на фронте зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито восемь атак в районах Синьковки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили пять штурмов в районах Тернов и Веселого.

Под Бахмутом провальными были три атаки около Клещеевки и Андреевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 24 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также ВСУ отбили 15 штурмов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой, на Времевском выступе провальной была атака в районе Старомайорского.

В Запорожской области отбито две атаки в районе Вербового.

В Херсонской области украинские подразделения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, было девять безуспешных попыток "срезать" позиции ВСУ в Крынках.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили район сосредоточения армии РФ и два артиллерийских средства.

В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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