Офицер 28 ОМБр: Если брать мотивированных, то наберем 20%. Нужно другое отношение в армии

Валид Ю заявил, что нужно менять отношение к мобилизованным, чтобы сделать их мотивированными бойцами

Валид Ю. "Крым" (Фото: скриншот с видео УП)

Командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады Валид Ю с позывным "Крым" заявил, что Силы обороны невозможно пополнить только мотивированными гражданами. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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По его словам, если искать только мотивированных людей, то армия не наберет даже 20% от необходимого запроса командования.

"Но я думаю, что если с уже мобилизованными людьми обращаться правильно, то определенный процент из них найдут эту мотивацию уже там", — сказал военный.

Он отметил, что мобилизованным нужно "человеческое отношение", чтобы они нашли мотивацию.

"Вот мы много говорим об уклонистах, тех, кто бежал за границу, тех, кто не хочет брать повестки. Мы много говорим о депутатах, о власти, об этом всем много говорится и пишется. Но ведь никто не берет другую сторону – армию. Может, не берут из соображений, что сейчас, если об этом начнешь говорить, скажут: это "зрада". Но там тоже есть определенные проблемы, с которыми надо работать. Отношение к людям", — заявил "Крым".

Валид подчеркнул, что солдат должен иметь право на отдых.

"Ни один человек не выдержит в армии два года, имея два раза в год отпуск по 15 суток, он выгорит просто. А представьте, если к нему отношение, скажем так, как к скоту – такое от некоторых командиров. Это то, что убивает мотивацию. Люди приходят в армию и разочаровываются", — резюмировал офицер.

25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнения оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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