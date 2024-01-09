Офіцер 28 ОМБр: Якщо брати вмотивованих, то наберемо 20%. Потрібне інше ставлення в армії

Валід Ю заявив, що потрібно змінювати ставлення до мобілізованих, щоб зробити їх мотивованими бійцями

Валід Ю. "Крим" (Фото: скриншот із відео УП)

Командир розвідувального взводу 28 окремої механізованої бригади Валід Ю із позивним "Крим" заявив, що Сили оборони неможливо поповнити лише мотивованими громадянами. Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, якщо шукати лише мотивованих людей, то армія не набере навіть 20% від необхідного запиту командування.

"Але я думаю, що якщо вже з мобілізованими людьми поводитися правильно, то певний відсоток із них знайдуть цю мотивацію вже там", — сказав військовий.

Він зазначив, що мобілізованим потрібне "людське ставлення", щоб вони знайшли мотивацію.

"От ми багато говоримо про ухилянтів, тих, хто втік за кордон, тих, хто не хоче брати повістки. Ми багато говоримо про депутатів, про владу, про це багато говориться і пишеться. Але ж ніхто не бере інший бік – армію. Може, не беруть із міркувань, що зараз, якщо про це почнеш говорити, скажуть: це зрада. Але там також є певні проблеми, з якими треба працювати. Ставлення до людей", – заявив "Крим".

Валід наголосив, що солдат повинен мати право на відпочинок.

"Жодна людина не витримає в армії два роки, маючи двічі на рік відпустку по 15 діб, вона вигорить просто. А уявіть, якщо до неї ставлення, скажімо так, як до худоби – таке від деяких командирів. Це те, що вбиває мотивацію. Люди приходять до армії і розчаровуються", – резюмував офіцер.

25 грудня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

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