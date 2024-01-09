Мобілізація. Голова комітету Ради: Коли ТЦК хапають на вулиці — це прогалини у механізмах

Завітневич заявив, що такі випадки є порушенням законів, але частково спровоковані прогалинами у механізмах мобілізації

Олександр Завітневич (Фото: пресслужба Слуги народу)

В Україні досі діють радянські підходи до мобілізації, а у територіальних центрах комплектування (військкоматах) — застаріла система військового обліку. Про це повідомив голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, випадки застосування сили військовослужбовцями ТЦК є порушенням законів та потребують розслідувань.

"Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація. Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами в діючих механізмах мобілізації", — сказав Завітневич.

Він зазначив, що у військкоматах діє стара система паперового обліку військовозобов'язаних.

Парламентарій заявив, що одним зі способів виправлення ситуації є впровадження системи "Оберіг", яка передбачає цифровий реєстр військовозобов'язаних.

"Через повномасштабну агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація загальмувалась. Робота з удосконалення функціонування ТЦК не завершена. Є низка пропозицій, одна з них – виведення ТЦК зі складу Сухопутних військ та передача до Міноборони", – резюмував він.

25 грудня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

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