Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров на протяжении нескольких дней работали в полосе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Пока линия фронта остается активной, сообщил главком ВСУ.

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Залужный заявил, что российские оккупанты пытаются наступать на всех направлениях, однако украинские военные отражают вражеские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике.

Он отчитался о продуктивной работе с командирами бригад, которые выполняют задачи на Купянском направлении.

По его словам, во время визита была определена последовательность шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняты решения для обеспечения первоочередных потребностей подразделений.

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9 января Залужный, Шаптала и Умеров посетили позиции ВСУ под Купянском, во время которого командующий ОСГВ Александр Сырский ознакомил военных и министра с ситуацией вокруг Купянска.

Фото: Deep state

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

8 января Сырский заявил, что Россия пытается заблокировать Купянск с октября 2023 года, но Силы обороны уничтожают наступательный потенциал оккупантов.

9 января Генштаб ВСУ сообщил, что возле Синьковки на Купянском направлении за сутки произошло пять боестолкновений.

10 января в сводке Генерального штаба сообщили, что Россия снова наступает по всему фронту, самые жестокие бои у Авдеевки и Марьинки.

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