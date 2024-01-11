Купянск. Бывало до 20 штурмов: 300 оккупантов и до 20 единиц техники в одной атаке – ОВА

Глава Харьковской обладминистрации сообщил о больших штурмовых действиях, которые ведут россияне на направлении

Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении оккупанты проводят большие штурмовые действия и имеют большие группировки войск. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью LIGA.net.

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Он отметил, что у россиян есть большие группировки войск на направлении, а в активные недели штурмовых действий украинские защитники отбивали от 15 до 20 российских атак.

В одной атаке захватчиков принимают участие от 10 до 20 единиц бронетехники (танки, бронетранспортеры) и около 300 оккупантов, пояснил чиновник.

"То есть это большие штурмовые действия. И если мы умножим на количество таких штурмовых атак, то мы конечно и определим то количество войск, которое уничтожают наши воины фактически, ведя боевые действия на Купянском направлении", – подытожил Синегубов.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net , что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии назвал материал The Telegraph "бредом". Синегубов заявил, что оккупанты хотят захватить Купянск-Узловой для перебрасывания войск на Донбасс.

9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

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