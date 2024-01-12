Російські загарбники завдали ударів по Херсону та вбили двох людей: жінка загинула на місці прильоту, невстановлена особа загинула в машині. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"Вдень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється", – написав він.

Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

За даними правоохоронців, удар стався близько 12:00, прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Фото: ОГП

6 січня загарбники атакували Тягинську громаду на Херсонщині. Зокрема, окупанти знищили будівлю сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.

9 січня росіяни завдали по Херсону декілька ударів з різних видів зброї. Унаслідок нещодавніх російських обстрілів у місті було пошкоджено будівлю медичного закладу, проте обійшлося без поранених.

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