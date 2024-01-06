Росіяни знищили будинки переселенців та сільраду на Херсонщині – фото

Також росіяни знищили склад з гуманітарною допомогою та автівки

Фото: Херсонська ОВА

Російські загарбники атакували Тягинську громаду на Херсонщині – є значні руйнування. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

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Зокрема, окупанти знищили будівлю сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки, пише відомство.

ОВА додає фото з наслідками удару:

Тягинка знаходиться поряд з річкою Дніпро на правому березі. Відстань від населеного пункту до лінії боєзіткнення на лівому березі складає близько 4,3 км.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

У ніч проти 6 січня російські окупанти двічі обстріляли місто Покровськ Донецької області. Загарбники поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.

Українські захисники знищили два російські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.

Командувач Повітряних сил повідомив, що українські льотчики знищили командний пункт військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.

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