Росіяни знищили будинки переселенців та сільраду на Херсонщині – фото
Російські загарбники атакували Тягинську громаду на Херсонщині – є значні руйнування. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
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Зокрема, окупанти знищили будівлю сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки, пише відомство.
ОВА додає фото з наслідками удару:
Тягинка знаходиться поряд з річкою Дніпро на правому березі. Відстань від населеного пункту до лінії боєзіткнення на лівому березі складає близько 4,3 км.
- У ніч проти 6 січня російські окупанти двічі обстріляли місто Покровськ Донецької області. Загарбники поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.
- Українські захисники знищили два російські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.
- Командувач Повітряних сил повідомив, що українські льотчики знищили командний пункт військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.
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