На лівому березі ЗСУ розширюють плацдарм, відбили 13 штурмів – Генштаб
Російські загарбники впродовж доби не вели штурми на Лиманському та Шахтарському напрямках, Сили оборони продовжували відбивати атаки на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак загарбників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбників в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.
На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку росіян в районі Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Впродовж минулої доби загарбники без успіху здійснили там 13 штурмових дій.
Впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу та одному пункту управління окупантів.
Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб росіян.
- Загарбники двічі обстріляли місто Покровськ Донецької області у ніч проти 6 січня. Окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі, повідомив голова ОВА.
- За добу Сили оборони ліквідували 800 російських окупантів, знищили 16 бронемашин, 13 артилерійських систем та сім танків загарбників.
- Речник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр є наступною ціллю загарбників, а їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.
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