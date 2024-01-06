Сили оборони ліквідували 800 окупантів, знищили 13 артилерійських систем – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 800 російських окупантів, знищили 16 бронемашин, 13 артилерійських систем та сім танків загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 6 січня 2024 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 363 870 (+800);

- танків – 6018 (+7);

- бойових броньованих машин – 11 158 (+16);

- артилерійських систем – 8617 (+13);

- РСЗВ – 950 (+1);

- засобів ППО – 633 (+2);

- літаків – 329 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16);

- крилатих ракет – 1786 (+0);

- кораблів / катерів – 23 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15);

- спеціальної техніки – 1317 (+4).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ
Інфографіка: Генштаб ЗСУ
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