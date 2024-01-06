Сили оборони ліквідували 800 окупантів, знищили 13 артилерійських систем – Генштаб
За добу Сили оборони ліквідували 800 російських окупантів, знищили 16 бронемашин, 13 артилерійських систем та сім танків загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 6 січня 2024 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 363 870 (+800);
- танків – 6018 (+7);
- бойових броньованих машин – 11 158 (+16);
- артилерійських систем – 8617 (+13);
- РСЗВ – 950 (+1);
- засобів ППО – 633 (+2);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16);
- крилатих ракет – 1786 (+0);
- кораблів / катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15);
- спеціальної техніки – 1317 (+4).
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