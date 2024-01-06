Силы обороны ликвидировали 800 оккупантов, уничтожили 13 артиллерийских систем – Генштаб
За сутки Силы обороны ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 16 бронемашин, 13 артиллерийских систем и семь танков захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 6 января 2024 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 363 870 (+800);
– танков – 6018 (+7);
– боевых бронированных машин – 11 158 (+16);
– артиллерийских систем – 8617 (+13);
– РСЗО – 950 (+1);
– средств ПВО – 633 (+2);
– самолетов – 329 (+0);
– вертолетов – 324 (+0);
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6787 (+16);
– крылатых ракет – 1786 (+0);
– кораблей / катеров – 23 (+0);
– подводных лодок – 1(+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 11 478 (+15);
– специальной техники – 1317 (+4).
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