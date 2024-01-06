На левом берегу ВСУ расширяют плацдарм, отразили 13 штурмов – Генштаб

Фото: 53 отдельная механизированная бригада

Российские захватчики в течение суток не вели штурмы на Лиманском и Шахтерском направлениях, Силы обороны продолжали отражать атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак захватчиков в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили четыре атаки захватчиков в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков у Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку россиян в районе Работино Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки захватчики без успеха совершили там 13 штурмовых действий.

Карта: Deepstate

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава и одному пункту управления оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство россиян.

Захватчики дважды обстреляли город Покровск Донецкой области в ночь на 6 января. Оккупанты попали в админздание, загорелись гараж и автомобили, сообщил глава ОВА.

За сутки Силы обороны ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 16 бронемашин, 13 артиллерийских систем и семь танков захватчиков.

Спикер Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр является следующей целью захватчиков, а их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

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