ЗСУ знищили обидва "шахеди", якими росіяни атакували вночі – Повітряні сили

Один з дронів летів на Старокостянтинів

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Фото: Олексій Кулеба)

Уночі проти 6 січня українські захисники знищили два російські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131, повідомляють Повітряні сили.

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Окупанти запустили два дрони з району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ, пише відомство.

Обидва безпілотники вдалося збити у Миколаївській та Хмельницькій областях, зазначили ПС.

Зокрема, військові писали, що один з "шахедів" летів на Старокостянтинів – там розташовано військовий аеродром, який регулярно атакують загарбники.

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Інфографіка: Повітряні сили

Вночі та вранці 5 січня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, зафіксовано вісім прильотів.

6 січня командувач Повітряних сил повідомив, що українські захисники знищили командний пункт військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.

За добу Сили оборони ліквідували 800 російських окупантів, знищили 16 бронемашин, 13 артилерійських систем та сім танків загарбників.

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