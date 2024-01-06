ВСУ уничтожили оба "шахеда", которыми россияне атаковали ночью – Воздушные силы

Один из дронов летел на Староконстантинов

Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Фото: Алексей Кулеба)

В ночь на 6 января украинские защитники уничтожили два российских дрона-камикадзе типа Shahed-136/131, сообщают Воздушные силы.

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Оккупанты запустили два дрона из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ, пишет ведомство.

Оба беспилотника удалось сбить в Николаевской и Хмельницкой областях, отметили ПС.

В частности, военные писали, что один из "шахедов" летел на Староконстантинов – там расположен военный аэродром, который регулярно атакуют захватчики.

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Инфографика: Воздушные силы

Ночью и утром 5 января оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, зафиксировано восемь прилетов.

6 января командующий Воздушными силами сообщил, что украинские защитники уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

За сутки Силы обороны ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 16 бронемашин, 13 артиллерийских систем и семь танков захватчиков.

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