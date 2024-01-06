Россияне уничтожили дома переселенцев и сельсовет в Херсонской области – фото

Также россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью и автомобили

Фото: Херсонская ОВА

Российские захватчики атаковали Тягинскую общину в Херсонской области – есть значительные разрушения. Об этом сообщает областная военная администрация.

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В частности, оккупанты уничтожили здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили, пишет ведомство.

ОВА добавляет фото с последствиями удара:

Тягинка находится рядом с рекой Днепр на правом берегу. Расстояние от населенного пункта до линии боестолкновения на левом берегу составляет около 4,3 км.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

В ночь на 6 января российские оккупанты дважды обстреляли город Покровск Донецкой области. Захватчики попали в админздание, занялись гараж и автомобили.

Украинские защитники уничтожили два российских дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.

Командующий Воздушными силами сообщил, что украинские летчики уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

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