СБУ: Затримали колаборантку, яка допомагала окупантам викрадати українських дітей

Колишню посадовицю затримали на кордоні, коли та намагалася втекти до ЄС, пише спецслужба

Фото: СБУ

СБУ повідомила про затримання колишньої посадовиці з Херсона. За даними слідства вона віддала окупантам автопарк "швидкої допомоги" для депортації українських дітей до РФ.

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Спецслужба зазначає, що запобігла втечі ексчиновниці з України. Її вдалося затримати на прикордонному пункті пропуску "Краковець" на Львівщині, коли вона намагалася виїхати до ЄС.

За даними слідства, жінка була заступницею начальника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф, а під час окупації обласного центру фігурантка ввійшла до керівного складу захопленої медичної установи та передала окупантам 24 машини "швидкої".

Для видимості законності процедури затримана власноруч підписала відповідне "розпорядження", зауважують у СБУ.

Спецслужба повідомляє, що жінка також сприяла загарбникам у масовій депортації українських дітей: їх возили на каретах "швидкої" з Херсонщини до Криму, а потім до Росії, і в такий спосіб росіяни маскували незаконне вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту.

Окрім цього, російське командування залучало "швидкі" для евакуації поранених окупантів з передової до військових шпиталів РФ, зазначає відомство.

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Також напередодні звільнення Херсона восени 2022 року війська загарбників переправили викрадені медавтомобілі на лівий берег річки Дніпро, де поставили їх "на баланс" окупаційної адміністрації гауляйтера Володимира Сальдо, пише СБУ.

За даними правоохоронців, після деокупації Херсона фігурантка залишилася в місті, де намагалася уникнути правосуддя, прикриваючись статусом "поза політикою", але наприкінці літа 2023 року виїхала до Львова й оформила там собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа.

А згодом підозрювана вирішила втекти за кордон через пункт пропуску "Краківець", де її й затримали співробітники СБУ та Національної поліції, зазначає спецслужба.

Під час обшуків за адресами проживання жінки у Львові та Херсоні вилучено флеш-носії та документи із доказами злочинної діяльності, повідомляють правоохоронці.

Фігурантка отримала підозру в пособництві державі-агресору, їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Підозрюваній загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, розслідування триває.

За даними самої країни-терориста, Росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 000 українських дітей.

Гаага видала безстрокові ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна і дитячої омбудсменки РФ Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради зі справ людини повідомив, що Путін вирішив присвоювати дітям з України громадянство РФ, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилося на території країни-агресора.

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