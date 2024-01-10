Організаторка псевдореферендуму РФ приїхала до Києва за соцвиплатами ВПО – отримала строк
Організаторка псевдореферендуму у вересні 2022 році у Луганській області отримала тюремний строк: жінку затримали, коли та приїхала до Києва за соціальними виплатами навесні 2023-го. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Колаборантка намагалась оформити собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа з тимчасово захопленої частини сходу України, пояснює спецслужба.
З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив їй п'ять з половиною років тюрми з конфіскацією майна.
Засуджена – мешканка Старобільська, яка після захоплення міста підтримала російських окупантів та пішла з ними на співпрацю, за що жінку разом з матір'ю призначили до складу місцевого окупаційного "виборчкому", пише СБУ.
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У незаконному відомстві жінка входила до складу так званих мобільних груп, які складали списки потенційних "виборців" та контролювали їх прибуття для участі у псевдореферендумі для створення видимості виборчого процесу, зазначає спецслужба.
Окрім цього, жінка фальсифікувала підсумки фейкового голосування та засвідчувала це своїм підписом у незаконних "протоколах", а за роботу отримувала грошову винагороду в російських рублях, пояснюють правоохоронці.
Суд визнав жінку винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності.
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- У січні 2023 року український суд виніс перший вирок у справах про проведення псевдореферендумів на півдні України: мешканка Херсонської області отримала п'ять років позбавлення волі за участь у призначеній росіянами виборчій комісії.
- У вересні СБУ заявила про затримання ще двох організаторок псевдореферендуму РФ: мати та донька з Бериславського району, які залишились і сподівались, що про них "не згадають".
- У жовтні СБУ повідомила про затримання ще однієї організаторки псевдореферендуму у Чорнобаївці.
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