Организатор псевдореферендума РФ приехала в Киев за соцвыплатами ВПЛ – получила срок

За сотрудничество со следствием женщина получила пять с половиной лет тюрьмы с конфискацией

Фото: СБУ

Организатор псевдореферендума в сентябре 2022 года в Луганской области получила тюремный срок: женщину задержали, когда она приехала в Киев за социальными выплатами весной 2023-го. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Коллаборантка пыталась оформить себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо из временно захваченной части востока Украины, поясняет спецслужба.

С учетом сотрудничества со следствием суд дал ей пять с половиной лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Осужденная – жительница Старобельска, которая после захвата города поддержала российских оккупантов и пошла с ними на сотрудничество, за что женщину вместе с матерью назначили в состав местного оккупационного "избиркома", пишет СБУ.

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В незаконном ведомстве женщина входила в состав так называемых мобильных групп, составлявших списки потенциальных "избирателей" и контролировавших их прибытие для участия в псевдореферендуме для создания видимости избирательного процесса, отмечает спецслужба.

Кроме того, женщина фальсифицировала итоги фейкового голосования и удостоверяла это своей подписью в незаконных "протоколах", а за работу получала денежное вознаграждение в российских рублях, поясняют правоохранители.

Суд признал женщину виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности.

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Фото: СБУ

В январе 2023 года украинский суд вынес первый приговор по делам о проведении псевдореферендумов на юге Украины: жительница Херсонской области получила пять лет лишения свободы за участие в назначенной россиянами избирательной комиссии.

В сентябре СБУ заявила о задержании еще двух организаторов псевдореферендума РФ: мать и дочь из Бериславского района, которые остались и надеялись, что о них "не вспомнят".

В октябре СБУ сообщила о задержании еще одного организатора псевдореферендума в Чернобаевке.

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