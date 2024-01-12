СБУ: Задержали коллаборантку, которая помогала оккупантам похищать украинских детей

Бывшую чиновницу задержали на границе, когда та пыталась сбежать в ЕС, пишет спецслужба

Фото: СБУ

СБУ сообщила о задержании бывшей чиновницы из Херсона. По данным следствия, та отдала оккупантам автопарк "скорой помощи" для депортации украинских детей в РФ.

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Спецслужба отмечает, что предотвратила побег экс-чиновщицы из Украины. Ее удалось задержать на пограничном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области, когда она пыталась выехать в ЕС.

По данным следствия, женщина была заместителем начальника Херсонского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, а во время оккупации областного центра фигурантка вошла в руководящий состав захваченного медицинского учреждения и передала оккупантам 24 машины "скорой".

Для видимости законности процедуры задержанная собственноручно подписала соответствующее "распоряжение", отмечают в СБУ.

Спецслужба сообщает, что женщина также способствовала захватчикам в массовой депортации украинских детей: их возили на каретах "скорой" из Херсонской области в Крым, а затем в Россию, и таким образом россияне маскировали незаконный вывоз несовершеннолетних под видом перемещения медицинского спецтранспорта.

Кроме этого, российское командование привлекало "скорые" для эвакуации раненых оккупантов с передовой в военные госпитали РФ, отмечает ведомство.

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Также накануне освобождения Херсона осенью 2022 года войска захватчиков переправили угнанные медавтомобили на левый берег реки Днепр, где поставили их "на баланс" оккупационной администрации гауляйтера Владимира Сальдо, пишет СБУ.

По данным правоохранителей, после деоккупации Херсона фигурантка осталась в городе, где пыталась избежать правосудия, прикрываясь статусом "вне политики", но в конце лета 2023 года выехала во Львов и оформила там себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо.

Позже подозреваемая решила бежать за границу через пункт пропуска "Краковец", где ее и задержали сотрудники СБУ и Национальной полиции, отмечает спецслужба.

Во время обысков по адресам проживания женщины во Львове и Херсоне изъяты флеш-носители и документы с доказательствами преступной деятельности, сообщают правоохранители.

Фигурантка получила подозрение в пособничестве государству-агрессору, ей избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Подозреваемой грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, расследование продолжается.

По данным самой страны-террориста, Россия за 2022 год вывезла из Украины более 700 000 украинских детей.

Гаага выдала бессрочные ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады по делам человека сообщил, что Путин решил присваивать детям из Украины гражданство РФ, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на территории страны-агрессора.

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