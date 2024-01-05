Путін хоче, щоб "юридично" в Росії не залишилося депортованих українських дітей – омбудсмен

Омбудсмен наголосив, що "наказ" Путіна про присвоєння громадянства РФ дітям, вивезеним окупантами з України, є ознакою геноциду

Дмитро Лубінець (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Російський диктатор Володимир Путін вирішив присвоювати дітям з України громадянство РФ, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилося на території країни-агресора. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з справ людини Дмитро Лубінець, наголосивши, що це є однією з ознак геноциду.

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Вчора, 4 січня, Путін підписав так званий наказ №11 "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації".

"Документом" передбачається, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням Путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.

Заяву про вступ у таке громадянство можуть подати керівники російських організацій, в які влаштовано під нагляд дитину, зазначив Лубінець.

Водночас, за його словами, у разі заповнення анкети навіть не зазначається інформація про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, "який може зникнути в будь-який момент".

"Вважаю, що присвоєння дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на їхній території. Тобто виходить, що за депортованих українських дітей, які наразі перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про вступ до громадянства російські громадяни, які Путін буде задовольняти без будь-яких вимог", – зазначив омбудсмен.

Він наголосив, що наступним кроком після отримання дітьми "громадянства" РФ буде їхнє усиновлення – і вже як росіян. Потім – зміна їхніх персональних даних.

"В один момент може так статися, що жодної української дитини в РФ не залишиться, адже всі вони упродовж наступних трьох місяців можуть стати росіянами", – заявив Лубінець.

Він пообіцяв вживати всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені.

За даними самої країни-терориста, Росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 000 українських дітей.

Гаага видала безстрокові ордери на арешт Путіна і дитячої омбудсменки РФ Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.

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