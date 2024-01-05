Лубинец: Путин хочет, чтобы "юридически" в РФ не осталось депортированных украинских детей

Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Российский диктатор Владимир Путин решил присваивать детям из Украины гражданство РФ, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на территории страны-агрессора. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по делам человека Дмитрий Лубинец, подчеркнув, что это является одним из признаков геноцида.

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Вчера, 4 января, Путин подписал так называемый приказ №11 "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации".

"Документом" предполагается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению Путина без учета всех или отдельных требований федерального законодательства.

Заявление о вступлении в такое гражданство могут подать руководители российских организаций, в которые устроен под наблюдение ребенок, отметил Лубинец.

В то же время, по его словам, при заполнении анкеты даже не указывается информация о месте жительства заявителя, его контактные данные, а только адрес и контакты по месту работы такого заявителя, "который может исчезнуть в любой момент".

"Считаю, что присвоение детям гражданства РФ делается для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории. То есть получается, что за депортированных украинских детей, которые находятся в российских учреждениях или в российских семьях на попечении, могут подать заявления о вступлении в гражданство российские граждане, которые Путин будет удовлетворять без каких-либо требований", – отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что следующим шагом после получения детьми "гражданства" РФ будет их усыновление – и уже как россиян. Затем – изменение их персональных данных.

"В один момент может так случиться, что ни одного украинского ребенка в РФ не останется, ведь все они в течение следующих трех месяцев могут стать россиянами", – заявил Лубинец.

Он пообещал предпринять все необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене.

По данным самой страны-террориста, Россия за 2022 год вывезла из Украины более 700 000 украинских детей.

Гаага выдала бессрочные ордеры на арест Путина и детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.

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