Российские захватчики нанесли удары по Херсону и убили двух человек: женщина погибла на месте прилета, неустановленный человек погиб в машине. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Днем оккупанты накрыли артиллерией улицы города. На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается", – написал он.

Офис генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что соединено с умышленным убийством.

По данным правоохранителей, удар произошел около 12:00, прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Фото: ОГП

6 января захватчики атаковали Тягинскую общину в Херсонской области. В частности, оккупанты уничтожили здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили.

9 января россияне нанесли по Херсону несколько ударов по разным видам оружия. В результате недавних российских обстрелов в городе было повреждено здание медицинского учреждения, однако обошлось без раненых.

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