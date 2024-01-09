Росіяни вдарили по Херсону, пошкоджено медзаклад – фото

Херсон (Фото: Укрінформ)

Російські загарбники завдали по Херсону декілька ударів з різних видів зброї. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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У різних районах міста було чути вибухи, написав він.

Зокрема, унаслідок нещодавніх російських обстрілів пошкоджено будівлю медичного закладу, проте обійшлося без поранених, зауважив посадовець.

Мрочко додав фото наслідків удару окупантів:

6 січня загарбники атакували Тягинську громаду на Херсонщині. Зокрема, окупанти знищили будівлю сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.

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