Росіяни вдарили по Херсону, пошкоджено медзаклад – фото
Російські загарбники завдали по Херсону декілька ударів з різних видів зброї. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.
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У різних районах міста було чути вибухи, написав він.
Зокрема, унаслідок нещодавніх російських обстрілів пошкоджено будівлю медичного закладу, проте обійшлося без поранених, зауважив посадовець.
Мрочко додав фото наслідків удару окупантів:
- 6 січня загарбники атакували Тягинську громаду на Херсонщині. Зокрема, окупанти знищили будівлю сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.
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