На лівому березі ЗСУ знищили човен, "Град" та два пункти дроноводів окупантів: втрати РФ

Фото: 22 ОМБр

За добу українські захисники знищили два пункти управління дронами, три спостережні пункти та техніку росіян на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Військові повідомили, що Сили оборони ліквідували 10 загарбників, знищили реактивну систему залпового вогню "Град", міномет, а також п'ять одиниць бронетехніки та човен окупантів.

Окрім цього українські захисники знищили два розвідувальні дрони Supercam, комплекс спостереження "Муром-М" та ретранслятор зв'язку росіян, пише ОК "Південь".

Бійцям Сил оборони вдалося знищити три спостережні пункти та два пункти управління дронами загарбників.

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Впродовж минулої доби загарбники без успіху здійснили там 13 штурмових дій.

Росіяни атакували Тягинську громаду на Херсонщині – є значні руйнування.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

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