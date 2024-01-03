Лівий берег: за добу знищено російські "Бук-М3", "Яструб-АМ", ZALA та п'ять "Ланцетів"
Російські загарбники не припиняють спроб вибити українських захисників з позицій на лівому березі Дніпра, повідомляє оперативне командування "Південь".
"Протягом доби противник здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій. Наші підрозділи продовжують роботу з розширення плацдарму й надалі утримують зайняті позиції, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці", – пишуть військові.
Натомість війська окупантів продовжують вести аеророзвідку, намагаються тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по прифронтових населених пунктах, зазначили в ОК "Південь".
Українські захисники продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації загарбників, вогневих позиціях та тилах, пише відомство.
За минулу добу в ОК "Південь" отримали підтвердження про наступні втрати ворога на лівому березі:
→ 16 окупантів;
→ два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3";
→ одна радіолокаційна станція "Яструб-АМ";
→ один розвідувальний БпЛА ZALA;
→ п'ять ударних БпЛА "Ланцет";
→ одна гармата;
→ два міномети;
→ чотири одиниці автомобільної техніки.
Також захисники знищили російський польовий пункт боєпостачання, підсумували військові.
- 2 січня 2024 року з'явилося відео, як HIMARS знищує новий російський протибатарейний комплекс "Яструб-АМ".
- У серпні 2023 року командувач угрупованням "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що ЗСУ знищили комплекс "Яструб-АВ".
- На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.
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