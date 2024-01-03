Лівий берег: за добу знищено російські "Бук-М3", "Яструб-АМ", ZALA та п'ять "Ланцетів"

Українські морпіхи на лівому березі (Фото: Володимир Зеленський)

Російські загарбники не припиняють спроб вибити українських захисників з позицій на лівому березі Дніпра, повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Протягом доби противник здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій. Наші підрозділи продовжують роботу з розширення плацдарму й надалі утримують зайняті позиції, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці", – пишуть військові.

Натомість війська окупантів продовжують вести аеророзвідку, намагаються тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по прифронтових населених пунктах, зазначили в ОК "Південь".

Українські захисники продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації загарбників, вогневих позиціях та тилах, пише відомство.

За минулу добу в ОК "Південь" отримали підтвердження про наступні втрати ворога на лівому березі:

→ 16 окупантів;

→ два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3";

→ одна радіолокаційна станція "Яструб-АМ";

→ один розвідувальний БпЛА ZALA;

→ п'ять ударних БпЛА "Ланцет";

→ одна гармата;

→ два міномети;

→ чотири одиниці автомобільної техніки.

Також захисники знищили російський польовий пункт боєпостачання, підсумували військові.

Карта: Deepstate

2 січня 2024 року з'явилося відео, як HIMARS знищує новий російський протибатарейний комплекс "Яструб-АМ".

У серпні 2023 року командувач угрупованням "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що ЗСУ знищили комплекс "Яструб-АВ".

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

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