Левый берег: за сутки уничтожены российские "Бук-М3", "Ястреб-АМ", ZALA и пять "Ланцетов"

Оккупанты без успеха совершили девять штурмов

Украинские морпехи на левом берегу (Фото: Владимир Зеленский)

Российские захватчики не прекращают попыток выбить украинских защитников с позиций на левом берегу Днепра, сообщает оперативное командование "Юг".

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"В течение суток противник совершил девять безуспешных штурмовых действий. Наши подразделения продолжают работу по расширению плацдарма и в дальнейшем удерживают занятые позиции, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике", – пишут военные.

Вместо этого войска оккупантов продолжают вести аэроразведку, пытаются давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам, отметили в ОК "Юг".

Украинские защитники продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации захватчиков, огневых позициях и тылах, пишет ведомство.

За прошедшие сутки в ОК "Юг" получили подтверждение о следующих потерях врага на левом берегу:

→ 16 оккупантов;

→ два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3";

→ одна радиолокационная станция "Ястреб-АМ";

→ один разведывательный БпЛА ZALA;

→ пять ударных БпЛА "Ланцет";

→ одна пушка;

→ два миномета;

→ четыре единицы автомобильной техники.

Также защитники уничтожили российский полевой пункт боеснабжения, подытожили военные.

Карта: Deepstate

2 января 2024 года появилось видео, как HIMARS уничтожает новый российский противобатарейный комплекс "Ястреб-АМ".

В августе 2023 года командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщал, что ВСУ уничтожили комплекс "Ястреб-АВ".

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

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