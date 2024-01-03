Левый берег: за сутки уничтожены российские "Бук-М3", "Ястреб-АМ", ZALA и пять "Ланцетов"
Российские захватчики не прекращают попыток выбить украинских защитников с позиций на левом берегу Днепра, сообщает оперативное командование "Юг".
"В течение суток противник совершил девять безуспешных штурмовых действий. Наши подразделения продолжают работу по расширению плацдарма и в дальнейшем удерживают занятые позиции, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике", – пишут военные.
Вместо этого войска оккупантов продолжают вести аэроразведку, пытаются давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам, отметили в ОК "Юг".
Украинские защитники продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации захватчиков, огневых позициях и тылах, пишет ведомство.
За прошедшие сутки в ОК "Юг" получили подтверждение о следующих потерях врага на левом берегу:
→ 16 оккупантов;
→ два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3";
→ одна радиолокационная станция "Ястреб-АМ";
→ один разведывательный БпЛА ZALA;
→ пять ударных БпЛА "Ланцет";
→ одна пушка;
→ два миномета;
→ четыре единицы автомобильной техники.
Также защитники уничтожили российский полевой пункт боеснабжения, подытожили военные.
- 2 января 2024 года появилось видео, как HIMARS уничтожает новый российский противобатарейный комплекс "Ястреб-АМ".
- В августе 2023 года командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщал, что ВСУ уничтожили комплекс "Ястреб-АВ".
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
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