На левом берегу ВСУ уничтожили лодку, "Град" и два пункта дроноводов оккупантов: потери РФ
В сутки украинские защитники уничтожили два пункта управления дронами, три наблюдательных пункта и технику россиян на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонщины. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Военные сообщили, что Силы обороны ликвидировали 10 захватчиков, уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", миномет, а также пять единиц бронетехники и лодку оккупантов.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона Supercam, комплекс наблюдения "Муром-М" и ретранслятор связи россиян, пишет ОК "Юг".
Бойцам Сил обороны удалось уничтожить три наблюдательных пункта и два пункта управления дронами захватчиков.
- Генштаб ВСУ сообщил, что на Херсонском направлении Силы обороны и дальше продолжают меры по расширению плацдарма. За прошедшие сутки захватчики без успеха совершили там 13 штурмовых действий.
- Россияне атаковали Тягинскую общину в Херсонской области - есть значительные разрушения.
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
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