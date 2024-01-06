На левом берегу ВСУ уничтожили лодку, "Град" и два пункта дроноводов оккупантов: потери РФ

В частности, уничтожены разведывательные беспилотники и ретранслятор связи

Фото: 22 ОМБр

В сутки украинские защитники уничтожили два пункта управления дронами, три наблюдательных пункта и технику россиян на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонщины. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Военные сообщили, что Силы обороны ликвидировали 10 захватчиков, уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", миномет, а также пять единиц бронетехники и лодку оккупантов.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона Supercam, комплекс наблюдения "Муром-М" и ретранслятор связи россиян, пишет ОК "Юг".

Бойцам Сил обороны удалось уничтожить три наблюдательных пункта и два пункта управления дронами захватчиков.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Херсонском направлении Силы обороны и дальше продолжают меры по расширению плацдарма. За прошедшие сутки захватчики без успеха совершили там 13 штурмовых действий.

Россияне атаковали Тягинскую общину в Херсонской области - есть значительные разрушения.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

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