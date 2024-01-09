Россияне ударили по Херсону, повреждено медучреждение – фото

Херсон (Фото: Укринформ)

Российские захватчики нанесли по Херсону несколько ударов из разных видов оружия. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В разных районах города были слышны взрывы, написал он.

В частности, в результате недавних российских обстрелов повреждено здание медицинского учреждения, однако обошлось без раненых, отметил чиновник.

Мрочко добавил фото последствий удара оккупантов:

6 января захватчики атаковали Тягинскую общину в Херсонской области. В частности, оккупанты уничтожили здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили.

Читайте также: На левом берегу ВСУ уничтожили лодку, "Град" и два пункта дроводов оккупантов: потери РФ