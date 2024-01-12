Зимовий наступ росіян зазнає невдачі, але ще атакують й мають ресурси – Сирський

Окупанти неодноразово визначали для себе терміни захоплення населених пунктів та території, а потім їх переносили, зауважив генерал-полковник

Олександр Сирський (Фото: Сухопутні війська)

Наступ російських окупантів зазначає невдачі, вони не досягли своїх цілей, поставлених в останні місяці. Про це заявив командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає АрміяInform.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, командування армії окупантів не досягло цілей, котрі воно поставило в останні місяці.

"Я б більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі. Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили — ці задачі в них дійсно провалені", — сказав командувач, відповідаючи на питання щодо російського зимового наступу.

Проте, зазначив Сирський, загарбники продовжують наступати на декількох напрямках та мають ресурси для цього.

4 січня речник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їх мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.

9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області.

11 січня Сирський повідомив, що оперативна ситуація на сході залишається складною, російські загарбники продовжують вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Читайте також: Куп'янськ. Бувало до 20 штурмів: 300 окупантів та до 20 одиниць техніки в одній атаці – ОВА