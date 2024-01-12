Зимовий наступ росіян зазнає невдачі, але ще атакують й мають ресурси – Сирський
Наступ російських окупантів зазначає невдачі, вони не досягли своїх цілей, поставлених в останні місяці. Про це заявив командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає АрміяInform.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, командування армії окупантів не досягло цілей, котрі воно поставило в останні місяці.
"Я б більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі. Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили — ці задачі в них дійсно провалені", — сказав командувач, відповідаючи на питання щодо російського зимового наступу.
Проте, зазначив Сирський, загарбники продовжують наступати на декількох напрямках та мають ресурси для цього.
- 4 січня речник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їх мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.
- 9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області.
- 11 січня Сирський повідомив, що оперативна ситуація на сході залишається складною, російські загарбники продовжують вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
Читайте також: Куп'янськ. Бувало до 20 штурмів: 300 окупантів та до 20 одиниць техніки в одній атаці – ОВА