Генерал Сирський про ситуацію на сході: Складна, росіяни продовжують атаки – карта

Під Куп'янськом у РФ значні втрати, на Лиманському атакують у Серебрянському лісництві, під Бахмутом залучили морпіхів з Північного флоту

Олександр Сирський (Фото: Military Media Center)

Оперативно ситуація на сході залишається складною, російські загарбники продовжують вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Про це повідомив командувач Сухопутних військ та оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська. Завдяки діям наших оборонців ворог зазнає значних втрат. Попри це, окупанти намагаються наростити зусилля, насамперед використовуючи людський ресурс", – написав він.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку росіяни проводять наступальні дії, щоб витіснити українських захисників за річку Чорний Жеребець, здійснюють інтенсивні артилерійські обстріли, зазначив Сирський.

Окрім цього, окупанти переміщують з території РФ в цей район додаткові штурмові роти та проводять підготовку нових штурмових загонів у базових таборах, а також намагаються проводити розмінування шляхів висування, повідомив командувач.

Одним із напрямків зосередження основних зусиль загарбників залишається Серебрянське лісництво: на цьому напрямку росіяни без успіху здійснюють спроби атакувати українські позиції за підтримки бронетехніки у напрямках населених пунктів Діброва, Торське та Ямпіль, зауважив військовий.

Карта: Deepstate

Також спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій загарбників на Сіверському напрямку, для цього окупанти переміщують підрозділи "Шторм" та формують штурмові роти, написав Сирський.

На Бахмутському напрямку загарбники докладають "усіх зусиль" для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас, а з півночі Бахмута окупанти проводять штурмові дії у напрямку Богданівки із залученням підрозділів "добровольчого корпусу", зауважив командувач.

За його даними, росіяни намагаються створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучають підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу Північного флоту.

Карта: Deepstate

"Попри широкомасштабні наступальні дії ворога, наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат. Всі необхідні рішення наші командири ухвалюють вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів", – підсумував військовий.

4 січня речник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їх мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Речник Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області.

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