Генерал Сырский о ситуации на востоке: Сложная, россияне продолжают атаки – карта

Под Купянском у РФ значительные потери, на Лиманском атакуют в Серебрянском лесничестве, под Бахмутом привлекли морпехов с Северного флота

Александр Сырский (Фото: Military Media Center)

Оперативно ситуация на востоке остается сложной, российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками и оперативно-стратегической группировкой "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

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"Оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска. Благодаря действиям наших защитников враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия прежде всего за счет человеческого ресурса", – написал он. .

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении россияне проводят наступательные действия, чтобы вытеснить украинских защитников за реку Черный Жеребец, совершают интенсивные артиллерийские обстрелы, отметил Сырский.

Кроме этого, оккупанты перемещают с территории РФ в этот район дополнительные штурмовые роты и проводят подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях, а также пытаются проводить разминирование путей выдвижения, сообщил командующий.

Одним из направлений сосредоточения основных усилий захватчиков остается Серебрянское лесничество: на этом направлении россияне без успеха предпринимают попытки атаковать украинские позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь, отметил военный.

Карта: Deepstate

Кроме этого, наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий захватчиков на Северском направлении, для этого оккупанты перемещают подразделения "Шторм" и формируют штурмовые роты, написал Сырский.

На Бахмутском направлении захватчики прилагают "все усилия" для выхода на рубеж канала Северский Донец-Донбасс, а с севера Бахмута оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Богдановки с привлечением подразделений "добровольческого корпуса", заметил командующий.

По его данным, россияне пытаются создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещеевки и Курдюмовки, для чего привлекают подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава Северного флота.

Карта: Deepstate

"Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, наши воины во всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери. Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов", – подытожил военный.

4 января представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковщину 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net , что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии назвал материал The Telegraph "бредом". 9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

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