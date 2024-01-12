Зимнее наступление россиян терпит неудачу, но еще атакуют и имеют ресурсы – Сырский

Оккупанты неоднократно определяли для себя сроки захвата населенных пунктов и территории, а затем их переносили, заметил генерал-полковник

Александр Сырский (Фото: Сухопутные войска)

Наступление российских оккупантов терпит неудачу, они не достигли своих целей, поставленных в последние месяцы. Об этом заявил командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает АрмияInform.

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По его словам, командование армии оккупантов не достигло целей, которые оно поставило в последние месяцы.

"Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу. Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, потом их переносили – эти задачи у них действительно провалены ", – сказал командующий, отвечая на вопрос по поводу российского зимнего наступления.

Однако, отметил Сырский, захватчики продолжают наступать по нескольким направлениям и имеют ресурсы для этого.

4 января представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

11 января Сырский сообщил, что оперативная ситуация на востоке остается сложной, российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

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