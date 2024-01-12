Россияне ударили авиабомбой по Авдеевке – есть погибший, также били "Градами" по Нью-Йорку

Фото: Вадим Филашкин

Россияне ударили авиабомбой по жилой застройке в Авдеевке, погиб один человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

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По его данным, оккупанты сбросили на Авдеевку управляемую авиабомбу около 13:00, захватчики попали в жилую застройку и убили 28-летнего мужчину.

Кроме этого, россияне из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, обошлось без пострадавших, поврежден частный дом и три многоэтажки, отметил Филашкин.

"Мы продолжаем эвакуацию жителей прифронтовых городов, и я прошу всех воспользоваться этой возможностью – сохраните жизнь себе и своим близким!" – призвал чиновник.

8 января спикер Сил обороны Таврического направления заявил, что на Авдеевском направлении за прошедшие сутки снизилось количество атак со стороны российских захватчиков и уменьшились артиллерийские обстрелы, что может быть обусловлено похолоданием.

12 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отразили 27 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Командующий Сухопутными войсками заявил, что наступление российских оккупантов терпит неудачи, они не достигли своих целей, поставленных в последние месяцы.

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