Россияне ударили авиабомбами и ракетой по Нью-Йорку на Донетчине – люди под завалами: фото

В результате российской атаки есть пострадавшие, сейчас решается вопрос разбора руин

Фото: Вадим Филашкин

Российские захватчики нанесли удары по Нью-Йорку Донецкой области, предварительно ранены три человека, пятеро находятся под завалами. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Оккупанты сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажный дом – там обрушился подъезд, под руинами находятся люди, написал чиновник.

На месте работают представители власти, спасатели и полицейские – решается вопрос о разборе завалов, отметил Филашкин.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

12 января захватчики ударили авиабомбой по жилой застройке в Авдеевке, погиб один человек. Также оккупанты нанесли удары "Градами" по Нью-Йорку.

15 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, отражены 25 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

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