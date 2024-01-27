На разбор завалов после атаки РФ на Нью-Йорк ушло почти две недели. Погибли семья и соседи

Фото - Донецька прокуратура

В субботу, 27 января, в Нью-Йорке Донецкой области завершился разбор завалов многоэтажного жилого дома, по которому армия РФ 15 января нанесла четыре авиаудара с использованием КАБ-500. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Спасатели извлекли из-под завалов тела пятерых местных жителей. Погибшими оказались семья: отец и мать 85 и 86 лет, их сын 54 лет, а также двое соседей 69 и 73 лет.

Правоохранители напомнили, что 15 января в 18:00 Россия ударила по домам в Нью-Йорке. Тогда осколочные ранения получила 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице. Также телесные повреждения получили мужчины 66 и 68 лет. Одного из них обломки вражеского снаряда застали в собственном доме, а другой пытался пересидеть обстрел в подвале.

Фото – Вадим Филашкин